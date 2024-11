Reddito di cittadinanza: raffica di fascicoli 

Raffica di richieste di rinvio a giudizio per decine di destinatari del reddito di cittadinanza: i fascicoli stanno approdando davanti ai gup del Tribunale di Tempio con situazioni anche drammatiche. In tanti casi infatti gli indagati, prima di avviare l’iter di rilascio del contributo, si sono rivolti a un Caf. A Olbia e in altri centri della Gallura sono numerosi i cittadini extra Ue che hanno ottenuto il sussidio dopo avere presentato regolare domanda e ora si trovano sotto processo. La contestazione è indebita percezione del reddito di cittadinanza, una truffa allo Stato per avere dichiarato di avere requisiti che, invece, secondo la Procura di Tempio, i candidati all’aiuto pubblico non avevano. Ad esempio, riguardo al periodo trascorso in Italia prima della domanda. Il punto è controverso, la legge parla di “cittadini di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso”. I cittadini stranieri sono stati incoraggiati, anche nei Caf, a presentare le domande. Un giocatore argentino, con una lunga militanza nel calcio dilettantistico sardo, è indagato. Dice l’avvocata Maria Caterina Pisano: «Queste persone hanno agito in assoluta buona fede, il giudice ha rinviato i procedimento in attesa di un pronunciamento della Corte Costituzionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA