Reddito di cittadinanza non dovuto, Riccardo Bossi a processo 

BUSTO ARSIZIO. False attestazioni per ottenere il reddito di cittadinanza, che non era dovuto: per questo va a processo Riccardo Bossi, il primogenito del Senatur e fondatore della Lega Nord Umberto Bossi. La decisione è stata presa ieri dal Gup del tribunale di Busto Arsizio (Varese). A chiedere il processo è stato il pm Nadia Calcaterra mentre i legali di Bossi, che non era in aula, hanno chiesto (e ottenuto) l'ammissione al rito abbreviato, che garantisce per legge uno sconto di pena di un terzo in caso di condanna. L'Inps si è costituita parte civile.

La prossima udienza è stata fissata al 14 gennaio 2025, quando è prevista la discussione del procedimento ma potrebbe arrivare già anche la sentenza. Bossi jr non ha mai commentato le accuse a suo carico e davanti ai pm si è avvalso della facoltà di non rispondere. Secondo gli inquirenti, tra il 2020 e il 2023 ha incassato indebitamente il reddito di cittadinanza. Stando a quanto ricostruito dal Pm Calcaterra, il figlio del Senatur ha percepito 280 euro ogni mese per 43 mensilità per un totale di 12.800 euro.

L'erogazione del sussidio era collegata al canone di locazione di un appartamento, da cui però, quando gli inquirenti hanno iniziato gli accertamenti, Bossi era già stato sfrattato da un anno perché moroso. Di qui la contestazione. Riccardo Bossi non è nuovo a vicende giudiziarie simili: nel 2020 era stato denunciato per non aver pagato un salatissimo conto di una cena con champagne in un noto ristorante di Milano. Poche settimane prima aveva fatto la stessa cosa a Firenze. Nel 2014 era stato condannato dal tribunale di Busto per il mancato pagamento del conto in una gioielleria della cittadina del Varesotto, dove aveva acquistato un prezioso orologio e altri gioielli tra i quali un collier in oro del valore di svariate migliaia di euro. Nel 2017 era stato condannato dal tribunale di Varese per non aver saldato conti relativi a lavori in casa e alla manutenzione dell'auto.

