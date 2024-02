Reddito di cittadinanza, in totale spesi 34,5 miliardi 

Oltre 1,1 milioni di famiglie ogni mese in media da aprile 2019 a dicembre 2023 hanno ricevuto il Reddito o la pensione di cittadinanza per un importo medio di 540,38 euro e una spesa complessiva in quattro anni e nove mesi che ha superato i 34,5 miliardi di euro.

Il dato arriva dall’Osservatorio dell’Inps sul Reddito e la pensione di cittadinanza, misura sostituita da gennaio 2024 dall’Adi, Assegno di inclusione, per le famiglie in situazione di difficoltà con minori, over 60, disabili o in un disagio accertato.

Il Reddito di cittadinanza, misura simbolo del Governo gialloverde di contrasto alla povertà, è stato più volte oggetto di polemiche sia per la sostanziale inefficacia del secondo pilastro, ovvero delle politiche per l'inserimento al lavoro dei destinatari del sussidio, sia per lo sbilanciamento verso le famiglie con un solo componente legato alla costruzione della scala di equivalenza. La misura comunque ha riguardato nel momento del picco (a luglio 2021, nella seconda fase della pandemia) oltre 1,4 milioni di famiglie per 767 milioni di spesa in un mese mentre a dicembre 2023, quando era già arrivata la stretta sulla platea dei destinatari, circa 722mila famiglie per meno di 400 milioni di spesa e un assegno medio di 551,07 euro. Le persone coinvolte a dicembre in queste famiglie erano 1.562.558.

L'Adi è stato ricevuto a fine gennaio da 287mila famiglie tra quelle che avevano presentato domanda entro il 7 gennaio e avevano i requisiti mentre quelle che avranno superato i controlli con le richieste presentate entro gennaio lo riceveranno il 15 febbraio. Tra le famiglie che hanno ricevuto il Reddito o la pensione di cittadinanza a dicembre quelle residenti nel Sud e nelle Isole erano il 64,11% mentre tra le prime 287mila che hanno avuto già l'Adi i nuclei residenti al Sud sono il 78,02% del totale.

