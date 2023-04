Reddito di cittadinanza, in quaranta al lavoro 

Il Comune adopererà 40 percettori di reddito di cittadinanza in servizi di pubblica utilità. A marzo è stato aggiornato l’elenco dei progetti ai quali i beneficiari del sussidio statale parteciperanno, nell’ambito delle linee guida del Plus21. Gli assessorati ai Servizi sociali, Cultura e Politiche giovanili ne hanno predisposto due: Progetto “Casa della Cultura”, che prevede, tra le altre cose, il coinvolgimento dei beneficiari in attività di collaborazione col Comune e le associazioni culturali nella gestione della scuola civica di musica e nell’organizzazione degli eventi.

Nel progetto “Casa Pani”, invece, accoglieranno gli utenti e allestiranno gli spazi per lo svolgimento delle attività in programma. I progetti promossi dall’assessorato all’Ambiente riguardano la vigilanza dei parchi pubblici, il supporto al personale degli uffici amministrativi e la catalogazione dei monumenti del cimitero. Il Comando dei Vigili urbani da parte sua ha predisposto per i percettori del reddito, i progetti “Strade sicure”, “Monserrato no bulli” e “Città sicura”. Sotto la supervisione degli agenti della Polizia locale, svolgeranno i seguenti compiti: controllo del rispetto del conferimento dei rifiuti, del corretto uso delle aree cani e aree verdi, supporto al Nogra, promozione della cultura della legalità tra gli studenti, collaborazione con i vigili urbani nell’ambito delle attività di censimento delle criticità stradali (buche, segnaletica verticale non conforme, e quant’altro). Il Pgs Sardegna, infine, coinvolgerà i beneficiari in servizi di pubblica utilità nell’impianto sportivo Riu Saliu. (ste. lap.)

