Reddito di cittadinanza, in arrivo l’sms d’addio per altri 1.700 sardi 

Dopo i famosi 159mila sms inviati dall’Inps a fine luglio, per altre 32.850 famiglie italiane è in arrivo l’addio al Reddito di cittadinanza. Tra queste anche circa 1.700 sarde. «Gentile utente, il 31 agosto terminerà il suo periodo di fruizione del Rdc», è il testo della nota che riceveranno. Nella prima tranche ad aver ricevuto il messaggio anche 5mila residente in Sardegna, ma, da qui a dicembre, saranno anche di più e con le nuove misure pronte a entrare in campo ben 240mila nuclei familiari in tutta Italia riceveranno la comunicazione dall’Ente previdenziale, diventando così orfani del sostegno voluto dal governo Conte. La legge, infatti, prevede la cessazione dell’aiuto economico dopo sette mensilità ottenute nel 2023 per le famiglie che non hanno tra loro minori, disabili o over 60 e non presi in carico dai servizi sociali.

Timori

«C’è una gran confusione e tanta incertezza», afferma Paolo Matta, responsabile regionale Inca Cgil, «il nostro patronato è pronto a supportare tutte le persone che avranno bisogno di sostegno nella fase di transizione. Non sarà semplice sicuramente spiegare tutto l’iter che dovranno ora andare ad affrontare».

Nodo burocrazia

E se da un lato l’assessora regionale al Lavoro, Ada Lai, assicura che la Regione «non lascerà solo nessuno» e i Centri per l’impiego dell’Aspal «saranno a disposizione di tutti i cittadini durante la fase transitoria dal Reddito di cittadinanza alle nuove misure previste dal Governo», dall’altro patronati e sindacati, invece, sono molto preoccupati.

«Il decreto lavoro e questo modo confusionario del Governo non fa altro che rendere strutturale la precarietà», aggiunge Matta, «siamo davanti a una serie di norme controverse che creano solo caos, dubbi, insicurezze e incertezze lavorative. Così stanno condannando le persone alla povertà e si sta incentivando il lavoro precario. Noi abbiamo sempre detto che il sostegno va commisurato al numero dei componenti in una famiglia e non a una fantomatica occupabilità, cui lo stesso Governo, probabilmente, non sa esattamente cosa vuol dire, soprattutto in una regione come la Sardegna».

Dubbi

Ma quindi il sistema regionale sardo sarà o non sarà pronto ad accogliere migliaia di orfani del reddito di cittadinanza? Una domanda da un milione di dollari per Pietro Catalano, direttore regionale Inas Cisl: «Non è certamente una risposta semplice, io vedo una situazione molto nebulosa, da qui ai prossimi mesi sarà tutto un’incognita. L’assessorato regionale al Lavoro pare sia pronto a mettere in campo una serie di sostegni economici per garantire la formazione di queste persone, ma poi? Ci sarà il modo di impiegarle? Perché poi il vero problema è questo».

Piano occupazionale

Il riferimento è anche all’iniziativa della Regione che nei prossimi giorni prevede l’invio ai percettori sospesi di e-mail e sms per dare loro tutte informazioni sulle nuove misure di politica del lavoro, mentre gli operatori dei centri per l’impiego contatteranno chi fra questi, non ha definito ancora il Patto Gol per essere accompagnati alla ricerca del lavoro, così da fissare un appuntamento per la sottoscrizione del Patto stesso.

«È vero che il Reddito cittadinanza così come è stato pensato non è stato utile per chi poteva avere una chance di occupazione: all’epoca non sono stati creati posti di lavoro, figuriamoci oggi. A preoccupare sono soprattutto le persone fragili che non hanno altre entrate, ma neanche la possibilità di lavorare: avranno serie difficoltà. La sensazione è che sia un po’ tutto demandato al caso, purtroppo la verità è che i posti di lavoro scarseggiano», evidenzia Catalano.

Anche per Cosimo Sulas, direttore regionale del sindacato Ital - Uil, l’Isola non è pronta a sostenere la flotta di uomini e donne che piano piano sta dicendo addio al reddito: «Una parte sarà in grado di lavorare, l’altra purtroppo sarà allo sbaraglio. Dovrebbe funzionare meglio il centro per l’impiego così da trovare un reale equilibrio tra domanda e offerta, anche per evitare che i nostri ragazzi vadano a cercare il lavoro in altre parti d’Italia».

