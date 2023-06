Reddito di cittadinanza e lavoro  «I tirocini chance da sfruttare» 

Tutti d’accordo sull’importanza dei tirocini formativi - e d’inclusione sociale - come opportunità lavorativa per i beneficiari del reddito di cittadinanza. Un tema al centro del convegno organizzato ieri nell’ex Convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari dai Comuni di Quartu e Dolianova, in collaborazione con la Fondazione consulenti per il lavoro.

Per Quartu una seconda possibilità per settanta cittadini. «In questi anni così complicati, anche chi è in possesso di titoli di studio spesso trova difficoltà a trovare un’occupazione», ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni. «L’inclusione sociale presuppone un costante lavoro sinergico. Ecco perché si rende necessario programmare un sistema di inclusione lavorativa che permetta di formare e conseguentemente reintrodurre queste persone nel mondo del lavoro». Fra i presenti il sindaco di Dolianova Ivan Piras - ente capofila nell’ambito del Plus - Antonello Picci in rappresentanza dell’assessorato regionale al Lavoro, e Antonio Manca, segretario dei Consulenti del lavoro, che ha sottolineato come «quella dei tirocini d’inclusione sociale sia un’opportunità da non perdere». Concetto ribadito da Massimo Temussi, presidente Anpal Servizi: «Si tratta di uno strumento da utilizzare con assoluta serietà, anche perché i numeri dicono che i progetti di questo tipo attivati per 6 mesi hanno un’ottima possibilità di trasformarsi in lavoro».

