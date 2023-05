Reddito di cittadinanza, attivati i progetti  

Anche Quartucciu aderisce finalmente alla manifestazione di interesse del Plus 21 per i cosiddetti Puc (Progetti utili alla collettività) destinati ai beneficiari di reddito di cittadinanza.

A dare il via libera è stata la Giunta guidata da Pietro Pisu e più volte sollecitata anche dalla minoranza che – ormai da tempo - chiedeva l’attuazione dei progetti anche «per presidiare, per esempio, i parchi e le aree pubbliche, con il compito dei percettori di rilevare e segnalare agli uffici eventuali problematiche di manutenzione o abbandono di rifiuti, richiamando anche l’attenzione della polizia locale per presenze e comportamenti anomali», ha più volte dichiarato in Aula l’opposizione.

A oggi, le persone che possono essere inserite nei progetti sono cinquantanove e saranno divise tra i vari settori. Quattro verranno impiegate negli affari generali e saranno di supporto agli uffici comunali. Ben trenta, invece, saranno affiancati alla polizia locale e “vigileranno” all’esterno delle scuole, dei parchi e di tutte le aree pubbliche.

Otto sono destinate ai lavori pubblici per cercare di tenere il territorio più pulito. Infine, diciassette, inseriti nel settore patrimonio e cantieri comunali, potranno svolgere diverse mansioni: dalla cura delle strutture comunali a quella del cimitero, fino alle aree sportive e di aggregazione.