Reddito, Calderone: 112 mila persone occupabili 

Sono 112mila le persone attivabili al lavoro all'interno della platea delle 159mila ormai ex beneficiarie di sussidio che nei giorni scorsi hanno ricevuto l'sms di sospensione del Reddito di cittadinanza. Lo ha detto il ministro del Lavoro Marina Calderone nel corso del question time alla Camera sul Reddito di cittadinanza.

«Con riferimento ai 159mila nuclei di cui si parla, 112mila sono attivabili sul patto per il lavoro e il 35% di questi mi risulta iscritto a una delle misure di politica attiva previste e quindi godrà del beneficio “Supporto per la formazione e il lavoro” dal primo settembre. Questo è l'obiettivo che il Governo non intende mancare e che è stato trascurato per anni da chi oggi, agitando gli animi, evoca disordini».

I non attivabili al lavoro continueranno a percepire il Reddito di cittadinanza: «Il limite temporale di sette mesi non si applica ai percettori che prima della scadenza dei sette mesi sono presi in carico dai servizi sociali», ha concluso la ministra. «Per questa platea i servizi sociali non oltre il 31 ottobre comunicano all'Inps la presa in carico. In assenza di questa comunicazione l'erogazione è sospesa, ma può essere riattivata».

