Redditi, Stevelli e Milia i “Paperoni” 

Il titolo di “Paperone” del Consiglio comunale va al sardista Christian Stevelli, seguito dal sindaco Graziano Milia e dall’esponente del gruppo Rinascita Ignazio Tolu. Sono loro gli “inquilini” del palazzo di via Porcu più ricchi, sulla base dei redditi - riferiti al 2021 - pubblicati nel sito istituzionale del Comune.

La più “povera” la capogruppo di maggioranza Valeria Piras, mentre due consiglieri su ventinove totali - gli stessi da inizio consiliatura - non hanno rispettato l’obbligo di legge sulla trasparenza: mancano infatti all’appello le dichiarazioni di Lucio Torru, ex Psd’Az e di recente approdato al Gruppo misto, e del consigliere del Psi Franco Tocco.

I più “ricchi”

L’unico a superare la soglia dei 100mila euro di reddito - lordo - è Stevelli: ex candidato sindaco per il centrodestra, commissario dei Quattro Mori a livello provinciale, a capo del Gruppo misto nel parlamentino di via Porcu, con 106mila euro dichiarati, in gran parte guadagnati con il suo lavoro di consulente in Regione. Dopo di lui c’è il sindaco Milia: poco più di 98mila euro, sempre lordi, fra compensi in Comune e quelli percepiti in qualità di dirigente nella Fondazione di Sardegna. Al terzo posto l’esponente della maggioranza Ignazio Tolu, libero professionista e sub commissario della Provincia Sud Sardegna: 63mila euro dichiarati. In alto nella graduatoria ci sono anche il consigliere comunale Stefano Busonera, del gruppo Rinascita e presidente della commissione Urbanistica, con quasi 58mila euro, la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni, 55mila euro circa, la maggior parte percepiti come pensione da tecnico sanitario, e il consigliere di maggioranza Francesco Amore, poco più di 51mila euro.

Gli altri redditi

Tutti gli altri amministratori sono sotto i 50mila euro. Ketty Giua, presidente della commissione Pubblica istruzione, ne dichiara 45mila circa, Alfredo Dessì - gruppo Rinascita - 44mila, Mauro Carreras - Movimento per Flumini - 42mila circa, il capogruppo di FdI Michele Pisano 41.400 euro. L’altra esponente del gruppo di Flumini, Luisella Deligios, ha un reddito di 40.100, poco più di 39mila euro per Mauro Ligas, Rinascita, cifra simile per Francesco Piludu, di Cambiamo Quartu, mentre Tonio Pani arriva a 36mila. E ancora: Laura Perra, del Gruppo misto, 31.200 euro, Massimo Pau, di Rinascita, 26.300, quasi 25mila euro per il capogruppo di Quartu Nuova Martino Sarritzu. Circa 24mila il reddito dichiarato da Maria Antonietta Demurtas, Demos, poco più di 20mila euro quello di Dino Cocco, Sardegna 20Venti, e di Cenzo Naitana, Movimento civico. Meno di 14mila la capogruppo del Pd Barbara Cadoni, 13mila circa Elisa Usalla, e oltre 11mila euro per Marina Del Zompo, Demos, e Francesco Caredda, Io sono Quartu.

Fra i più “poveri” c’è Valeria Piras, leader della maggioranza, con poco più di 10mila euro, importo simile a quelli di Romina Angius, del centrodestra, e di Anna Maria Demurtas, Rinascita.

