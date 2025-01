Redditi online, le prime dichiarazioni degli amministratori 

Nel 2023, dichiarazione redditi 2024, il consigliere comunale (ma esclusivamente in quanto primario di Urologia al San Martino) Vincenzo Pecoraro non ha concorrenti, il suo imponibile di 118.120 è di poche migliaia di euro inferiore all’anno di reddito 2022. L’elenco delle dichiarazioni degli amministratori comunali è ancora incompleto, mancano diversi consiglieri e tra gli assessori Luca Faedda; da sistemare la casella reddituale del sindaco Massimiliano Sanna occupata per puro errore dall’assessore Simone Prevete. Non vengono riportati gli emolumenti 2024 relativi agli incarichi; le dichiarazioni presentate l’anno scorso riportano correttamente quelli 2023 in quanto riferiti ai redditi conseguiti quell’anno.

In ordine di incarico e di reddito la vicesindaca Maria Bonaria Zedda apre la lista degli assessori con un imponibile di 83.312 euro, seguono Ivano Cuccu con 64.308; Simone Prevete 43.426; Antonio Franceschi 40.612; Carmen Murru 35.992; Valentina De Seneen 30.167 euro. Fin qui gli assessori. Luigi Mureddu che ha lasciato il Consiglio a ottobre 2024 è presente con un reddito di 43.197 euro. Con Mureddu aveva lasciato i banchi del Consiglio anche Efisio Sanna con un reddito di 56.243 euro. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Puddu, ha denunciato un imponibile di 62.127 euro. I consiglieri: Francesco Federico 52.171; Davide Tatti 47.247; Massimiliano Daga 6.905; Gianfranco Porcu 43.718; Sergio Locci 35.679; Umberto Marcoli 43.622; Gian Michele Guiso 51.139; Antonio Iatalese 34.778; Giuseppe Carboni 42.430. L’elenco dei consiglieri contribuenti sarà completato a giorni; per entro fine novembre. ( a. m. )

