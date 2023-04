Redditi in ripresa dopo il Covid 

Svetta tra le prime cento città italiane per aumento dei redditi dichiarati, Olbia figura al terzo posto, dopo Altamura, Bergamo e Rimini, con un incremento dell’Irpef del 4,6 per cento rispetto all’anno precedente. Quasi 748 milioni l’imponibile totale dichiarato nel 2021, da poco più di 41mila contribuenti, di cui i più numerosi sono quelli da lavoro dipendente che incidono sul totale per il 61,6 per cento. Sono 526 i lavoratori autonomi e liberi professionisti, 1.425 gli imprenditori individuali e 1.819 i contribuenti che hanno dichiarato redditi da società partecipate. Sette le fasce di reddito in esame, quella dove si conta un numero più alto di contribuenti, quasi 13 mila, è quella dove il reddito è inferiore ai diecimila euro all’anno e quella in cui i redditi complessivi sono più alti, quasi 241 milioni, è la fascia tra i 15 mila e i 26 mila euro, che conta quasi 12 mila contribuenti. Gli olbiesi che hanno dichiarato un reddito superiore a 120 mila euro annui sono stati 230. Il reddito medio pro capite è di 18 mila euro all’anno.

La ripresa

Dall’analisi dei dati, elaborati dal Centro Studi del Cipnes sulle statistiche fiscali del Ministero delle Finanze pubblicate qualche giorno fa, emerge che l’aumento dei redditi è riconducibile alla ripresa del turismo post Covid. «L’aumento non è un dato anomalo se si considera che le città in vetta alla classifica sono tutte a forte vocazione turistica: nel 2021, infatti, le prime economie a ripartire sono state quelle turistiche e, a Olbia, questo settore, allargato all’economia del mare, traina quasi tutto il sistema economico», commenta l’economista ed ex docente universitario, Carlo Marcetti. E aggiunge: «Sull’aumento dei redditi, infatti, ha inciso più di tutti il contributo dei lavoratori dipendenti che, nel nostro territorio, sono soprattutto occupati nel comparto del turismo e nel suo indotto».

«Lavoro poco retribuito»

Dello stesso avviso la segretaria del Tavolo Associazioni Gallura, Luisa Di Lorenzo: «L’incremento dei contribuenti nel 2021 è legato alla ripresa del turismo di cui Olbia vive, e sono aumentati i lavori a tempo determinato in quel settore che è stagionale».