Redditi, i più ricchi sono in città 

La sorpresa, scorrendo dall’alto la classifica dei 5 comuni della provincia con il reddito Irpef 2021 su dichiarazione 2022 più alto, è Santa Giusta. Il paese dell’anguilla forgiata dal maestro Salvatore Garau segue a ruota la capolista Oristano che dalla vetta dei 444,9 milioni di reddito complessivo e uno pro capite di 20.664 euro prodotto da 21.552 contribuenti, tira la volata agli altri 86 paesi della provincia.

Oltre l’80% del reddito complessivo è dato dai pensionati e dai dipendenti, un aspetto che caratterizza più o meno tutti i centri della provincia che, non a caso, conta il quoziente più alto di anzianità delle province sarde e tra le più alte d’Italia.

I più ricchi

Nel capoluogo spuntano 148 contribuenti oltre i 120mila euro di reddito per uno complessivo di 29 milioni e un pro capite di 19.600. Il record però appartiene a Santa Giusta realizzato dagli 11 Paperoni che hanno contribuito a foraggiare l’Erario con 2,9 milioni.

I dati generali dicono che Santa Giusta, al disotto dei 5mila residenti, segue a ruota il capoluogo e stacca i tre paesi della provincia con un numero di residenti tra i 5 e i 10mila: Terralba, Cabras e Bosa nell’ordine. I 3.142 contribuenti santagiustesi su 4.618 residenti hanno denunciato un reddito complessivo di 59 milioni pari a uno pro capite di 18.797 euro. L’83% (49 milioni) arriva da 2.756 pensionati e dipendenti pubblici e privati ai quali si aggiungono 2 milioni di euro versati da lavoratori autonomi.

Al terzo posto della prima cinquina Bosa con un reddito complessivo di 80,9 milioni di euro, denunciato da 5.047 contribuenti, e pro capite di 16.039 euro. Nella città sul Temo i pensionati e le buste paghe toccano il picco del 90 per cento; bene anche gli artigiani, 34 in tutto per 1,3 milioni di euro; 17 hanno denunciato redditi oltre 120mila euro per un ammontare di 2,4 milioni di euro.

Medaglia di legno, ma pur sempre quarto posto, per Terralba, secondo centro per popolazione della provincia. Il reddito medio è di 15.239 euro conseguente alle 6.348 denunce per un ammontare di 98,4 milioni. I pensionati e i dipendenti sfiorano il 90% dei contribuenti, 18 oltre i 120 mila euro per una media pro capite di 246 mila.Chiude i primi cinque Cabras che dichiara 89 milioni di euro per un reddito medio di 14.708.

In coda

In coda quattro paesi del Barigadu, nell’ordine a scendere Boroneddu, Tadasuni, Bidonì, Soddì e Baradili in Marmilla, il centro più piccolo della Sardegna con 78 abitanti, 58 dichiarazioni di reddito per un ammontare di 750 mila euro che con un pro capite di 11.029 relega all’ultima posizione Bidonì che si ferma a 10.108 euro. Su 101 dichiaranti 34 sono dipendenti e 52 pensionati.

A Soddì il reddito pro capite è di 11.564, a Tadasuni di 13.237. Nei cinque paesi sono state presentate complessivamente 458 dichiarazioni di cui solo 42 si collocano nella fascia più alta, tra i 20 e i 55 mila euro e 49 in quella più bassa, da zero e 10 mila euro.

I commenti

Il sindaco di Santa Giusta Andrea Casu sottolinea come «Nel corso degli ultimi anni la cittadina ha richiamato molti professionisti. E poi ha il grosso vantaggio di avere porto e zona industriale». Nando Faedda, vice presidente del Camera di commercio di Cagliari-Oristano, sintetizza: «I dati esprimono la situazione della provincia; siamo un popolo di pensionati e lavoratori per lo più pubblici con le retribuzioni che conosciamo».

