Red Valley: zero alcol e navette 

Fervono i preparativi per il Red Valley Festival, in programma all’Olbia Arena dal 13 al 16 agosto, e il sindaco, Settimo Nizzi, ha già disposto le prime misure di sicurezza. Nei giorni dell'evento, dalle 18 alle 24, stop all'alcol nella zona esterna all'area in cui si svolgono i concerti, fino a un raggio di cinquecento metri. Inoltre, in tutto il territorio comunale, negli stessi orari, è vietato consumare, detenere e somministrare bevande contenute in contenitori diversi da carta o materiale compostabile. “I grandi eventi sono ormai parte integrante del nostro calendario che continuiamo ad arricchire ma occorre mettere la sicurezza al primo posto, ecco perché abbiamo firmato l'ordinanza che regola il consumo di alcolici”, ha detto Nizzi. E per raggiungere in sicurezza l'area concerti è a disposizione il city bus ufficiale del festival che fa la spola dal centro, slargo lungomare Escrivà, a via Capo Verde, con fermata distante 200 metri dall’ingresso.(t.c.)

