Red Valley, ma che forza con Madame, Ernia e Pinguini Oggi i Black Eyed Peas 

Per i Pinguini Tattici Nucleari è buona anche la seconda. Al ritorno a Olbia dopo l’esperienza dell’anno scorso, Riccardo Zanotti e soci non hanno deluso le aspettative illuminando a mezzanotte, da vere stelle della seconda serata del Red Valley, la Olbia Arena.

Ieri il festival è entrato nel vivo col pop della band bergamasca, che ha raggiunto il successo mediatico nel 2020 con la partecipazione al Festival di Sanremo con “Ringo Starr”. Che c’era ieri in scaletta, al pari degli altri successi “Ricordi”, “Giovani Wannabe”, “Coca Zero” e “Rubami la notte”.

Ma Ernia e Madame, che hanno preceduto i Pinguini sul palco gallurese, non sono stati da meno. Il rapper milanese, all’anagrafe Matteo Professione, esordisce sul palco della Olbia Arena col boato della folle e il grande “Bu!”. «Come stai, Olbia? Stasera siete in 25mila, qualcuno potrebbe non conoscermi, per cui ripercorrerò un po’ il mio repertorio», dice.

Mezz’ora abbondante di concerto vola via tra “68”, “Oh Madonna”, “10 ragazze”, “”Superclassico”, e il gran finale di “Parafulmini”, che l’ha visto collaborare con Fabri Fibra e Bresh. Che però ieri a Olbia non c’erano, nonostante molti tra il pubblico ci sperassero. Dunque Madame, al secolo Francesca Calearo: la cantautrice veneta torna a Olbia dopo la comparsata dell’anno scorso, quando si è presentata a sorpresa sulla scena per intonare “Caos” con Fabri Fibra, e non s’è sottratta dal pagare il pegno del successo sanremese “Il bene nel Male”, né dell’ultimissima hit “Aranciata”. Il debutto, tuttavia, lo affida a “Avatar” e “Quanto forte ti pensavo”, proseguendo con “Tu mi hai capito”, “Baby”, e via, verso la staffetta con i Pinguini Tattici Nucleari.

La seconda serata del Red Valley ha registrato anche le performance di Luv! e Zeep, vincitori del contest per talenti emergenti, e le esibizioni di Shari, Chiamamifaro e Levante, antipasto di lusso per lo show di Ernia. A notte fonda la house di Merk & Kremont e i dj set di Edmmaro e Trasko.

Oggi il clou della manifestazione con i Black Eyed Peas, che si esibiranno intorno all’una di notte, tra gli altri headliners Sfera Ebbasta e Alok.

