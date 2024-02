Red Valley, lo show focus a “Unione Cult” 

Il Red Valley, giunto all'ottava edizione, si svolgerà per il terzo anno di fila a Olbia, dal 14 al 17 agosto. La scorsa estate la manifestazione registrò il record di presenze con 105 mila spettatori, 30 mila in più della stagione prececente. Questo pomeriggio alle 14.30, in diretta su Radiolina, l’ospite di “Unione Cult” sarà Luca Usai. A intervistare, insieme a Francesca Figus, il manager olbiese, patron del Festival, sarà Ilenia Giagnoni. Il Red Valley è oggi uno degli appuntamenti musicali più forti d’Europa.