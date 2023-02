Red Valley, il 15 agosto a Olbia arriva Paul Kalkbrenner 

Tra pop, rap e trap al Red Valley Festival 2023 spunta anche l’electro dance di Paul Kalkbrenner. Il famoso disc jockey, icona della techno tedesca, sarà protagonista della data di Ferragosto. Ufficializzato ieri, è il quarto importante nome della line-up svelato dall’organizzazione della manifestazione che si terrà quest’estate a Olbia, e va ad aggiungersi ai già annunciati Lazza (12 agosto), Pinguini Tattici Nucleari (13 agosto) e Sfera Ebbasta (14 agosto).

Come Martin Garrix l’anno scorso, Kalkbrenner, tra gli artisti di musica elettronica più apprezzati al mondo, promette di far ballare la Olbia Arena per tutta la notte, primo artista reso noto della serata del 15 che offrirà al pubblico del Red Valley il meglio di un repertorio che include 8 album, oltre 140 singoli (da “No Goodbye” – 44 milioni di stream - alla più recente “Si Soy Fuego”), numerosi remix e un mixtape estremamente virale (“Back To The Future”, scaricato più di 3 milioni di volte).

A distanza di 10 anni dalla prima assoluta in quel di Cagliari, il quarantacinquenne di Lipsia torna sull’Isola nell’unico appuntamento sardo del 2023, quarta data italiana del suo tour – 20 totali tra Stati Uniti ed Europa – dopo Annone di Brianza e Ferrara e prima di Firenze.

Un evento che vale da solo il biglietto del Ferragosto del Red Valley, che pare destinato a bissare il successo del 2022, caratterizzato da oltre 70 mila presenze registrate nella quattro giorni. Aspettando l’ufficializzazione dei prossimi artisti, in città è scattato intanto il toto-nomi, che ha coinvolto Elodie, tra le papabili anche per l’ultimo Capodanno olbiese, poi “affidato” a Emma, e i Black Eyed Peas. Se per la prima si tratterebbe di puro gossip, rispetto alla band americana l’organizzazione avrebbe fatto un tentativo, poi naufragato. Che come il sopraccitato Lazza, sia Elodie che i Black Eyed Peas abbiano calcato il palco dell’ultimo Festival di Sanremo potrebbe essere, però, non una curiosità, bensì l’indizio che tra gli altri “big” del Red Valley prossimi all'ufficializzazione ci sarebbero altri artisti passati quest’anno per l’Ariston.