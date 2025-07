Red Valley Festival, l’ultima volta di Salmo  

Più dei nomi degli artisti che si esibiranno alla Olbia Arena dal 13 al 16 agosto poté la notizia che Salmo saluta il Red Valley. «Questa edizione sarà l’ultima nella quale lo vedremo sul palco della Olbia Arena», ha spiegato ieri, durante la presentazione del festival, l’organizzatore Luca Usai. «Per Salmo in programma c’è un tour mondiale, il primo, che lo porterà in America e in giro per le maggiori città del globo, con Londra, Parigi e Stoccolma già sold out», ha aggiunto l’event manager e patron del Red Valley, che nella sala giunta del Comune di Olbia ha illustrato, ospite del sindaco Settimo Nizzi, l’evento che concentrerà in città, in quattro date, 40 artisti della scena musicale pop, urban, rap e dance nazionale e internazionale.

Grandi nomi

Annunciati Max Pezzali, Fedez, Tommy Cash, Rocco Hunt, Sarah Toscano e Settembre il 13 agosto, Alan Walker, Sfera Ebbasta, Ghali, Shiva, Morad, Paky e Tony Effe il 14, Anna, Lazza, Steve Aoki, Artie 5ive, Tony Boy, Faneto, Melons e Rrari Dal Tacco il 15 e Guè, Irama, Salmo, Nerissima Serpe, Papa V, Fritu e Promessa il 16. Gli altri seguiranno nei prossimi giorni. Intanto, Nizzi svela: «Il Comune si è impegnato a tenere il festival a Olbia sine die: speriamo di chiudere l’accordo definitivo per l’area. La permanenza di uno dei migliori festival in Italia ci fa inorgoglire, e ci permette di dare un servizio a chi ama la musica, che può così ascoltare dal vivo un enorme numero di grandi artisti tutti insieme». I lavori alla Olbia Arena sono iniziati, il conto alla rovescia pure: attese 27mila presenze a serata. «Il Red Valley ha dimostrato che la nostra zona va bene per i grandi concerti: il festival è cresciuto insieme alla città, e le aziende se ne sono accorte così come gli artisti», ha ripreso Usai. «Olbia in agosto è perfetta perché è nel pieno della sua attività, con un numero di voli aerei notevole, tutti gli hotel e i ristoranti aperti e i servizi al massimo. Ecco perché continuano a scegliere il periodo di Ferragosto. Ormai siamo al decimo anno del festival e il quarto qui a Olbia, con un’area che è partita dal nulla ed è diventata una vera area concerti che il prossimo anno ospiterà una tappa del tour di Vasco Rossi. I numeri sono in crescendo». Alla presentazione di ieri ha partecipato anche Sebastiano Pisciottu, fratello di Salmo e organizzatore insieme a Usai del Red Valley e del live di Vasco Rossi.

