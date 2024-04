Red Valley chiama Macklemore e sogna Vasco Rossi 

Luca Usai annuncia il big Macklemore, lancia il conto alla rovescia per gli ultimi headliners del Red Valley 2024, «che saranno due dj di fama nazionale e internazionale», si limita a dire, e guarda al grande Vasco Rossi.

«Per questa edizione abbiamo intercettato tutti gli artisti in tour quest’estate in Italia, tranne Ultimo e Vasco, che non hanno date in Sardegna e non fanno festival. Però, per il 2026 potremmo riuscire a portare a Olbia Vasco», sottolinea il patron del Red Valley, intervenuto ieri nella sala giunta del Comune di Olbia, ospite del sindaco Settimo Nizzi – che terminerà il suo mandato nel 2027 e su Vasco Rossi annuisce – per svelare altre novità dell’ottava edizione della manifestazione, la terza a Olbia.

Intanto, Macklemore rappresenta l’ultimo big del Red Valley 2024, di scena dal 14 al 17 agosto alla Olbia Arena. Per l’unica data italiana il rapper e cantautore statunitense, all’anagrafe Benjamin Hammond Haggerty e all’attivo 13,2 miliardi di streaming totali con hit come “Thrift Shop” e “ Can't Hold Us”, ha scelto Olbia, dove si esibirà nella prima serata. La stessa di Ghali. «Stile e musica intrigante: sono curioso di vederlo dal vivo», ha detto Nizzi, che ha poi svelato: «Come amministrazione stiamo pensando di acquisire un’area a titolo definitivo per ospitare questo e altri eventi senza più il problema della scelta del sito».

La parola torna, quindi, a Usai. «Credo che il livello complessivo di quest’anno sia superiore a quello dell’anno scorso: in 4 giorni concentriamo artisti che di solito non vogliono condividere il palco con altri, Macklemore come Max Pezzali, Annalisa e i Club Dogo, Coez & Frah Quintale, Gazzelle, Irama, Salmo, Geolier», ha aggiunto l’organizzatore della kermesse musicale che nel 2023 registrò 105 mila presenze. «L’obiettivo è bissare quel risultato: poi vedremo. Nel frattempo, le prevendite stanno andando bene». Infine, le novità per i residenti. «Che quest’anno avranno più biglietti a disposizione e uno sconto tra il 10 e il 15 per cento. La forza del festival è Olbia, e per Olbia il festival è una forza».

