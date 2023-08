Red Valley, a Olbia ogni sera una festa per venticinquemila  

Salmo che chiude da buon padrone di casa il festival, gli Articolo 31 che spaccano come ai bei vecchi tempi, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa verso chi li definiva «bolliti» e «superati», o, parafrasando J-Ax, «troppo commerciali», ed Elodie bellissima e bravissima, supportata dal compagno, il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, in prima fila tra il pubblico.

Ma, restando alla quarta e ultima giornata del Red Valley, andata in scena martedì a Olbia, c’è pure Tananai, protagonista oltre ogni aspettativa, e il disc jockey tedesco Paul Kalkbrenner, considerato un talento unico nel suo genere. E, allargando il cerchio a tutta la VII edizione, seconda consecutiva alla Olbia Arena, il ritorno in Sardegna dei “big” assoluti di quest’anno, i Black Eyed Peas, i travolgenti Pinguini Tattici Nucleari, un inesauribile Sferra Ebbasta, il sorprendente Ernia, la conferma Madame e la godibilissima house music di Alok, Lazza, Guè, Levante e altri ancora, nel complesso una cinquantina di artisti, compresi i ragazzi approdati sul palco gallurese dal contest della manifestazione. Tutto ciò che ha fatto spettacolo nella quattro giorni ferragostana che ha registrato una media di 25mila presenze a serata, e che a Olbia replicherà la prossima estate e l’altra ancora.

Un’edizione che va in archivio con la soddisfazione dell’organizzazione, del Comune di Olbia e del pubblico, al netto del caos scatenato la prima sera dallo spray urticante spruzzato tra la folla da un non meglio identificato soggetto, qualche svenimento, alcune auto danneggiate nel parcheggio e le polemiche per le variazioni alla normale viabilità in una zona nevralgica della città. Certo, tornando allo spettacolo, il pienone in termini di presenze l’hanno fatto la seconda e la terza serata, con Ernia, Madame e i Pinguini e Sfera Ebbasta e i Black Eyed Peas, ma questa edizione del Red Valley verrà ricordata per il ritorno degli Articolo 31 nell’anno della reunion di J-Ax e Dj Jad. Autori del live più coinvolgente, concluso col tormentone “Disco Paradise” e il sanremese “Un bel viaggio”.

RIPRODUZIONE RISERVATA