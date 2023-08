Red Valley, a Olbia arrivano i Pinguini Tattici  

Non solo Pinguini Tattici Nucleari. Decisamente, saranno loro, al ritorno a Olbia dopo l’esperienza dell’anno scorso, le star della seconda serata del Red Valley, in programma oggi alla Olbia Arena.

Ma data anche la fama del festival, che in sei stagioni ha abituato il pubblico a duetti a sorpresa, da Ernia, che si esibirà a partire dalle 21.40, è lecito aspettarsi una sorta di reunion fuori programma con Fabri Fibra e Bresh al ritmo di “Parafulmini”. D’altro canto, sognare, quando si tratta di musica, è lecito, sebbene la line up di oggi faccia già la sua figura. Superati i cancelli dell’arena, che apriranno alle 18, la scena sarà – per cominciare – tutta per Luv! e Zeep, vincitori del contest per talenti emergenti lanciato quest’anno dal Red Valley. A seguire, Shari e Chiamamifaro, dunque, alle 20.35, prenderà il via l’esibizione di Levante. Antipasto di lusso per lo show di Ernia, tra i più attesi dell’edizione 2023 del Red Valley. Lo stesso si dica per il live di Madame, al ritorno pure lei a Olbia dopo il duetto a sorpresa dell’anno scorso con Fabri Fibra per “Caos”, e, poco prima di mezzanotte, i Pinguini Tattici Nucleari, che si preparano a far ballare tutta la Gallura con i loro successi, a partire dagli ultimissimi “Coca Zero” e “Rubami la notte”. A proposito di notte, la seconda data del Red Valley si avvierà alla conclusione con la house music di Merk & Kremont, al secolo Federico Mercuri e Giordano Cremona, in programma intorno alle 2, e i dj set di Edmmaro e Trasko. (i. g.)

