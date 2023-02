Red Valley 2023, c’è Lazza Dal Festival di Sanremo il nuovo divo della musica 

Da Sanremo a Olbia in un amen. Tanto basta a Lazza per inserire nel suo Ouver-Tour Summer 2023 la data sarda, che coincide con la prima serata del Red Valley, in programma dal 12 al 15 agosto alla Olbia Arena.

Ieri, l’organizzazione del festival ha ufficializzato la partecipazione di Lazza alla settima edizione della kermesse ferragostana, la seconda a Olbia. A 48 ore di distanza dal secondo posto ottenuto dal rapper milanese al Festival di Sanremo. Dove, con il brano “Cenere”, Lazza, all’anagrafe Jacopo Lazzarini, si è piazzato alle spalle del super favorito Marco Mengoni e davanti a Mr Rain, protagonista la scorsa estate proprio al Red Valley. Un risultato che rende ancora più appetibile la sua partecipazione alla quattro giorni della Olbia Arena, che Lazza inaugurerà il 12 agosto, terzo headliner dopo i già annunciati Pinguini Tattici Nucleari, al ritorno in Gallura dopo l’esperienza dell’anno scorso, e Sfera Ebbasta.

Che numeri!

«Vado a fare quello che so fare, e spero di farlo bene per conquistare il pubblico che non mi conosce», aveva detto Lazza alla vigilia di Sanremo. Dove, se tra i giovani ha ricevuto conferme in termini di gradimento, tra gli adulti ha fatto breccia grazie anche (ma non solo) al gesto riservato in platea alla madre, che ha omaggiato, al termine di una delle sue esibizioni, con i fiori ricevuti sul palco.

Nel frattempo “Cenere” è già hit, unico brano sanremese presente nella Top 50 Global di Spotify. E promette di far battere a Lazza, 43 dischi di Platino e 37 dischi d'Oro, nuovi primati oltre a quelli registrati. Non ultimo il successo dell'album “Sirio” (certificato 5 volte Platino), tornato prepotentemente in vetta alla classifica degli album più venduti per la diciannovesima settimana dalla pubblicazione. Un record di permanenza che non si verificava da 12 anni, quando a centralo fu Vasco Rossi con “Vivere o niente”. «È incredibile aver raggiunto un traguardo del genere, ancora più incredibile è condividerlo con un grandissimo artista come Vasco, un mito! È un riconoscimento immenso, che ripaga del lavoro e del costante impegno di questi anni: ne sono onorato e mi spinge a fare ancora meglio», esulta Lazza. «Altrettanto gratificante è vedere così tanto affetto e leggere così tante parole di apprezzamento per “Cenere”: bello che sia arrivato anche a un pubblico adulto».