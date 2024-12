Red carpet di letame e i petardi, l’altra prima  

Letame davanti alla Scala in mattinata e lancio di petardi al pomeriggio. Nel giorno della prima, la Rete Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale ha organizzato un corteo di protesta contro la guerra e il Ddl Sicurezza, al quale hanno preso parte circa 4mila persone tra attivisti pro Palestina, collettivi studenteschi, centri sociali e sindacati di base. Prima dell'inizio della manifestazione, che è partita da corso Venezia intorno alle 15.30, una ventina di attivisti del centro sociale il Cantiere hanno inscenato un flashmob srotolando sulla strada davanti all'ingresso del teatro un tappeto rosso sul quale hanno versato sacchi di letame sopra ai quali hanno posizionato cartonati con i volti della premier Giorgia Meloni, di Ignazio La Russa, del premier israeliano Benjamin Netanyahu, del ministri Matteo Salvini e Alessandro Giuli.

Corteo

«Il red carpet - hanno urlato al megafono - ci fa schifo. Il fascismo è uno spettacolo di merda, la guerra è uno spettacolo di merda». E ancora: «Si tagliano le spese sociali, i fondi per la scuola, per la sanità, per l'edilizia pubblica, per i servizi e tutto questo per finanziare la guerra». Il corteo ha poi preso il via nel primo pomeriggio, aperto da uno striscione con scritto: «Resistiamo a guerra e Ddl Sicurezza, Palestina libera». Prima della partenza, sono stati accesi alcuni fumogeni e uno degli organizzatori ha parlato al megafono della presenza del presidente del Senato Ignazio La Russa alla prima della Scala «dove un biglietto costa più degli affitti di questa città». Dopo aver attraversato le vie del centro, all'arrivo in via Santa Margherita, a pochi passi dal Piermarini la cui area era stata interamente transennata, un gruppetto di manifestanti si è avvicinato nascosto dietro a uno striscione e ha lanciato petardi e fumogeni in direzione del teatro. È stato questo l’unico momento di tensione del corteo, con le associazioni palestinesi in testa che è terminato in largo Cairoli poco prima delle 18, dove si sono susseguiti interventi al megafono e sono stati accesi altri fumogeni. Due attivisti si sono arrampicati sul basamento della statua al centro della piazza, esibendo uno striscione contro il «Ddl paura».

