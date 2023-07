Red Bull Ring, Verstappen spietato 

Spielberg. Seconda gara Sprint del 2023 e seconda vittoria per la Red Bull, che conferma anche nel sabato in Austria l'en plein di successi ottenuti quest'anno in stagione, che si tratti di GP “classici” o delle gare brevi. Se a Baku la sfida di 100 km era stata vinta da Sergio Perez (ieri secondo), stavolta è stato Max Verstappen a portarsi a casa il bottino di otto punti. Impressionante il dominio esercitato dall'olandese sulla pista amica della Red Bull: in 24 giri sono stati infatti 21 i secondi rifilati proprio al compagno messicano, giunto secondo davanti alla Ferrari di Carlos Sainz. Male l'altra Rossa di Charles Leclerc solo dodicesima al termine di una gara anonima. A punti sono andati anche Stroll, Alonso, Hulkenberg, Ocon e Russell. A fare da contorno al trionfo di Verstappen le scintille con il compagno Perez (“accompagnato” fuori pista in seguito a una sua manovra ritenuta pericolosa) seguite da un pronto chiarimento nel dopo gara. A sorridere in casa Ferrari è Carlos Sainz, che regala alla scuderia di Maranello il secondo podio in una sprint quest'anno, dopo quello raccolto da Leclerc in Azerbaigian. Il monegasco, sesto nella qualifica “shootout” è stato penalizzato per tre posizioni, per un dubbio impeeding ai danni di Piastri, poi ha giocato invano la carta del cambio gomme, passando alle slick ma perdendo tre o quattro posizioni.

La gara “vera”

Oggi Leclerc avrà modo di rifarsi su pista asciutta e, soprattutto, partendo accanto a Verstappen in prima fila, con Sainz (terzo) in seconda, davanti a Lando Norris (McLaren). I due ferraristi dovranno guardarsi dalle auto che seguono, apparse in ottima condizione ieri: Lewis Hamilton (Mercedes) e le due Aston Martin di Lance Stroll e Fernando Alonso. Penalizzati dalla qualifica sono la seconda Mercedes di George Russell (scatta undicesimo) e soprattutto l’altra Red Bull di Perez, il cui quindicesimo posto di partenza sarà la base per una sicura rimonta.

Ordine d'arrivo Sprint race : 1. Max Verstappen (Ola, Red Bull), 2. Sergio Perez (Mes, id.), 3. Carlos Sainz Jr. (Spa, Ferrari), 4. Lance Stroll (Can, Aston Martin), 5. Fernando Alonso (Spa, id.), 6. Nico Hulkenberg (Ger, Haas), 7. Esteban Ocon (Fra, Alpine), 8. George Russell (Gbr, Merce- des), 9. Lando Norris (Gbr, McLaren), 10. Lewis Hamilton (Gbr, Mercedes), 11. Oscar Piastri (Aus, McLaren), 12. Charles Leclerc (Mon, Ferrari).