Red Bull: Perez pole, disastro Verstappen La Ferrari tiene: Sainz 4°, Leclerc parte 12° 

Gedda. Ci vorrebbero più di due occhi per seguire la partenza del Gp dell'Arabia Saudita, di Formula 1. Dalla prima fila alle 18 scatteranno Sergio Perez, autore della pole, e il veterano Fernando Alonso, seguiti da George Russell e da Carlos Sainz. Ma dopo metà schieramento si scateneranno Chrles Leclerc e il leader del Mondiale, Max Verstappen, costretti il primo alla 12ª piazza dalla sanzione per cambio della centralina e il secondo alla 15ª per un problema alla sua Red Bull che lo ha costretto allo stop nel Q2, dopo aver fatto segnare il miglior tempo. L'olandese è uno specialista delle rimonte ma dovrà vedersela con Leclerc che, su una Ferrari apparsa in palla, si è avvicinato più di tutti al tempo da pole (1'28”265) del messicano.

Così al via (ore 18)

1ª fila : Sergio Perez (Mes, Red Bull) e Fernando Alonso (Spa, Aston Martin)

2ª fila : George Russell (Gbr, Mercedes) e Carlos Sainz (Spa, Ferrari)

3ª fila : Lance Stroll (Can, Aston Martin) e Esteban Ocon (Fra, Alpine)