Red Bull, non c’è storia  

Ennesima rimonta, ennesimo monologo. La Red Bull, Sergio Perez e Max Verstappen danno spettacolo sotto i riflettori del circuito cittadino di Gedda in Arabia Saudita, dove il campione del mondo olandese parte quindicesimo dopo i guai meccanici in qualifica, ma in pochi giri, sfruttando anche la safety-car entrata in pista per lo stop della Aston Martin di Stroll, si riporta nelle prime posizioni saltando come birilli sia le Ferrari che le Mercedes. Fantastica anche la corsa dell'altro pilota del team austriaco, Perez: partito dalla pole position resta in testa fino alla fine resistendo al ritorno del compagno di squadra. Ferrari non pervenute, nonostante la buona vena di Charles Leclerc che al via rimonta qualche posizione grazie alle soft per chiudere settimo dietro all'altro ferrarista Carlos Sainz, autore di una gara anonima finita senza alcun sussulto. Sull'ultimo gradino del podio, ma solo per pochi minuti, è la sorpresa della stagione, l'Aston Martin di Fernando Alonso che a fine gara viene penalizzato di 10 secondi per non aver scontato in modo corretto i 5 secondi di sanzione presi per non aver posizionato bene la sua monoposto al via. E così sfuma il centesimo podio dello spagnolo in carriera, mentre sul terzo gradino si posiziona George Russell con la Mercedes.

Luci e ombre

Tante luci per la Red Bull e solo ombre per le sue rivali nel Gran Premio by-night dell'Arabia Saudita che dà l'idea di un Mondiale già finito in partenza per la sfida relativa al titolo piloti. Lo strapotere della scuderia austriaca e della sua prima guida Verstappen, accompagnato ora come si deve dal “secondo”, Perez, è talmente evidente da non lasciare spazio alla fantasia. Gli altri, ovvero Ferrari, Mercedes e la nuova stella Aston Martin, dovranno dividersi solo le briciole se non cambierà qualcosa in termini di performance. Partito 15° dopo un sabato da incubo, Max Verstappen è stato protagonista di una straordinaria rimonta. Il campione del mondo ha chiuso al secondo posto alle spalle del compagno Perez: con il punto addizionale del giro veloce, l'olandese resta in testa al Mondiale.

Il rimpianto

Charles Leclerc non nasconde la delusione dopo il settimo posto in Arabia Saudita in un Gp dove la Ferrari non è mai stata protagonista: «Ho solo pensato a portare a casa dei punti, c'è tanto lavoro da fare se vogliamo migliorare. Dopo l'Australia abbiamo tre settimane per migliorarci. La Red Bull è più veloce in curva e in rettilineo. Ripeto, c'è tanto lavoro da fare per arrivare a dove vogliamo arrivare, ovvero vincere. Essere quarta forza non è sorprendente, pensavamo di essere più vicini a Red Bull nel passo gara, ma dopo l'Australia avremo tre settimane per lavorare e migliorarci».