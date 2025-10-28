VaiOnline
Kiteboarding.
29 ottobre 2025 alle 00:16

Red Bull King of the Air: Principi in Sudafrica per il tris 

Sette mesi di attesa ma finalmente Porto Pollo ha ospitato il Red Bull King of the Air Qualifier, ultima chance per poter partecipare alla più importante competizione di kiteboarding Big Air esistente, in programma a Città del Capo. Dopo il rinvio di marzo, questa volta il meteo non ha tradito, regalando condizioni perfette ai 18 atleti presenti, pronti a esibirsi in trick spettacolari e atterraggi incredibili: lo spettacolo non è mancato.
A trionfare è stato Andrea Principi, che, pur con una una tavola danneggiata, ha sconfitto nell’ultimo round Charles Brodel. In Sudafrica a fine novembre sarà chiamato a difendere il titolo di King of the Air conquistato lo scorso anno. Con lui anche Brodel, che ha preceduto il connazionale Elliot Bouton. «Ho surfato in modo eccezionale», esulta Principi, «la finale di Città del Capo è il paradiso a cui puntano tutti i più grandi kitesurfer». E lui l’ha già vinta due volte.

