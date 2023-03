Recupero, il Cus cede alla capolista 

Use b. rosa Empoli 75

Cus Cagliari 51

Scotti Empoli : Peresson 12, Cvijanovic 13, Patanè 4, Stoichkova 4, Manetti 3, Dell’Olio 12, Ruffini 11, Merisio 2, Casini, Antonini 6, Chiellini, Bambini 8. Allenatore Cioni

Cus Cagliari : Puggioni, Caldaro 6, Giangrasso, Stawinska 13, Striulli 4, Paoletti 12, Venanzi 2, Saias 8, Gagliano 5, Usai 1. Allenatore Xaxa

Parziali : 21-16; 42-24; 58-38



Il Cus Cagliari tiene botta per poco più di dieci minuti, poi alza bandiera bianca sul campo della capolista Empoli nel recupero del 18esimo turno di Serie A2 Femminile (75-51).

Troppo più forte la compagine toscana, che dopo un primo periodo equilibrato ha saputo prendere il sopravvento grazie allo strapotere vicino a canestro delle lunghe Cvijanovic e Dell’Olio. Le universitarie, pur coraggiose, si sono staccate fino al -18 alla pausa lunga per poi cedere definitivamente nella ripresa.

Rinviato il match previsto sabato a Sa Duchessa contro La Spezia (causa indisponibilità delle liguri), il Cus tornerà in campo il 25 marzo a Battipaglia.



Classifica : Empoli 34, Patti 30, Spezia, Battipaglia e Firenze 28, Umbertide, Matelica, Techfind Selargius, Savona 22, Ancona 16, Roma 14, Vigarano 10, Cus Cagliari e Roseto 8.