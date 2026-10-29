Recupero extrascolastico, al via le domande 

Un aiuto concreto agli studenti per superare le difficoltà scolastiche, rafforzare le competenze e favorire il successo formativo. Il Comune di Pula ha aperto i termini per la presentazione delle domande di ammissione al servizio di recupero extrascolastico e potenziamento didattico, promosso dal settore Servizi alla Persona e affidato ai volontari del Servizio civile. L’iniziativa è rivolta agli studenti residenti nel territorio comunale che frequentano la scuola primaria e la secondaria di primo grado. L’obiettivo è offrire un supporto mirato nell’apprendimento, attraverso percorsi capaci di rispondere alle specifiche esigenze dei ragazzi.

I volontari individueranno metodi e tecniche utili a superare le difficoltà nello studio, mettendo a disposizione le competenze maturate durante i propri percorsi formativi e accompagnando gli alunni nel consolidamento delle conoscenze. Il servizio punta anche a contrastare l’isolamento e la povertà educativa, promuovendo maggiori opportunità di apprendimento e partecipazione per i minori del territorio. Le attività saranno completamente gratuite e si svolgeranno in orario extrascolastico, a partire da novembre fino alla conclusione dell’anno scolastico, prevista a giugno 2027. Le famiglie interessate possono presentare domanda di ammissione secondo le modalità indicate dal Comune. (i.m.)

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