Recupero di Casa Masala: sarà un centro polivalente per attività sociali e ludiche 

È in fase di completamento il centro diurno integrato e di aggregazione sociale di Casa Masala. La struttura ospiterà attività culturali, ricreative, sportive, ludiche ed educative per bambini, giovani, disabili e anziani. Questa l’idea che l’amministrazione ha in mente per l’immobile di via Giulio Cesare.

Le iniziative

Il progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione della parte non ancora agibile è stato approvato da poco: i lavori partiranno a breve ed entro ottobre potrebbe essere aperta al pubblico con i nuovi servizi. Nel 2020 il piano terra, dopo una precedente ristrutturazione, era stato adibito per fare i tamponi anti-Covid. Ora il Comune vuole quindi rendere fruibile tutta la struttura perché diventi un punto di riferimento per tante iniziative di aggregazione sociale. «Casa Masala è molto importante per la città, molte persone ci hanno chiesto di poterne usufruire», dichiara il sindaco Tomaso Locci. «Alcuni giorni fa abbiamo portato in Giunta il progetto definitivo ed esecutivo, che abbiamo approvato. Siamo pronti a partire con i lavori del secondo lotto, per ristrutturare completamente la parte non ancora riqualificata, grazie a un finanziamento Pnrr di 330 mila euro che ci siamo aggiudicati».

La consegna

Poi l’intero edificio verrà affidato tramite manifestazione di interesse a chi vorrà gestirlo per farci attività sociali di volontariato e associazionismo. «Nella nuova Casa Masala vogliamo che ci siano attività ludiche destinate ai bambini, laboratori anche a carattere permanente, attività sportive, allestimenti di mostre, conferenze, dibattiti, corsi, attività di informazione e formazione e servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili. Stiamo inoltre pensando di creare una zona che potrà essere dedicata alla collaborazione tra le persone anziane e gli studenti universitari, in un’ottica di scambio generazionale ma anche inclusione sociale di tutti».

Incompiuta

Il primo cittadino afferma che con la riqualificazione di Casa Masala si risolve un’altra incompiuta. I lavori del secondo lotto riguardano infatti una parte dell’immobile che non era ancora stato ristrutturato da almeno una decina d'anni. «Nel 2016, quando sono diventato sindaco, lo stabile era del tutto inagibile. C’erano infiltrazioni d’acqua e il tetto era da rifare. Versava quindi in pessime condizioni, perciò abbiamo dovuto fare svariati interventi importanti per rimetterlo a posto. Lo stesso discorso vale per questo secondo lotto sul quale ora interverremo: non poteva essere riaperto al pubblico in quanto non c’era l’agibilità e nemmeno i requisiti igienico-sanitari obbligatori per poter essere assegnato o appaltato». L’auspicio di Locci è che a breve, fra qualche mese o al massimo entro ottobre, «i cittadini avranno questa struttura a disposizione».

