Recuperato il settimo corpo 

Bologna. La centrale restituisce la settima vittima: Vincenzo Garzillo, il consulente di 68 anni in pensione da un anno dopo una vita trascorsa all’Enel, l’unico disperso che giovedì i soccorritori non erano ancora riusciti a estrarre dalla tomba di fuoco, macerie e acqua in cui si è trasformato l’impianto idroelettrico di Bargi martedì pomeriggio. Garzillo è stato trovato vicino alla turbina, al piano meno 9. Era alla sua postazione di lavoro, come al suo posto è stato trovato Alessandro D’Andrea, 37 anni, dipendente Voith. Sul suo corpo c’erano segni di bruciatura. Allo stesso piano erano stati già trovati Adriano Scandellari, 57enne lavoratore di Enel Green Power, e Paolo Casiraghi, 59enne tecnico della Abb. La loro postazione però era al piano meno 8. Un'ipotesi è che i lavoratori avessero tentato di fuggire, ma non è l'unica. È possibile che Scandellari e Casiraghi siano stati sbalzati dall’ottavo al nono piano attraverso il pozzo di aspirazione. O che, capito che qualcosa non andava, siano scesi ad avvertire i colleghi.

