Recuperato il peschereccio affondato 

Dopo essere stato adagiato sul fondale per quasi dieci anni, ricoperto dal fango per una profondità di circa un metro, ora ha visto nuovamente la luce. Pochi giorni fa è stato recuperato il peschereccio “Modesto Senior”, affondato nell’aprile 2015 davanti alla banchina “ex Bofor” del porto di Oristano. L’operazione, durata due giorni, è stata effettuata da due ditte specializzate, la Ocean Sub e la Tharros Marittima, quest’ultima impegnata anche nell’assistenza antinquinamento. «Le operazioni di recupero - ha spiegato il comandante della Capitaneria di porto di Oristano Federico Pucci - si sono svolte regolarmente e, nei prossimi giorni, le ditte incaricate procederanno allo smaltimento nei centri autorizzati di quel che rimane dell'unità di pesca».

Il peschereccio era affondato a causa di infiltrazioni d’acqua inclinandosi sul lato destro. Immediatamente erano state avviate le procedure per prevenire qualsiasi forma di inquinamento o altri pericoli per l’ambiente. L’iter burocratico per eliminare l'imbarcazione e quindi recuperare il relitto, tra pareri e autorizzazioni da parte dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna e della Capitaneria di Oristano si è concluso poche settimane fa. Gli operai a quel punto sono entrati subito in azione. ( s. p. )

