Recuperato il peschereccio  affondato al porticciolo 

È stato riportato in superficie il peschereccio affondato due settimane fa al porticciolo di Torregrande. L’imbarcazione, di proprietà di un pescatore di Cabras, è stata messa in galleggiamento da una ditta specializzata (incaricata dal proprietario) mentre gli uomini della Capitaneria di porto, guidati dal comandante Federico Pucci, hanno seguito tutte le fasi dell’operazione. Adesso si cercherà di individuare le cause che hanno determinato l'affondamento. Secondo una prima ipotesi la manutenzione insufficiente e il maltempo di quel periodo potrebbero aver influito nell’incidente. Le indagini sono in corso.

