Recuperato il cane sulla Statale 195 

È stato recuperato il cane che vagava a ridosso della statale 195 tra Teulada e Domus De Maria. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Teulada Angelo Mila: «Il cane sta bene – ha detto - è stato recuperato dalle guardie ecozoofile che hanno operato su mandato del Comune di Teulada ed è stato affidato al canile di Assemini». La cattura avviene dopo le polemiche che erano seguite a seguito dell’ordinanza emessa dello stesso Milia, che vietava di dare da mangiare al cane nei pressi della statale per prevenire eventuali rischi per l’animale ma anche per coloro che si fossero fermati in strada. «Si tratta di un importante risultato - fa sapere il primo cittadino - grazie al lavoro portato avanti in silenzio e sotto un attacco mediatico senza precedenti. Devo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per far sì che questa vicenda si sia conclusa nel migliore dei modi, è stato un duro lavoro fatto in condizioni difficili, con un presidio fisso giorno e notte». (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA