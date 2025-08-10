VaiOnline
Sant’Antioco.
11 agosto 2025 alle 00:25

Recuperato il cadavere di un migrante 

Ci sono ancora 7 dispersi e le ricerche al largo dell’isola di Sant’Antioco proseguono ininterrottamente da parte delle motovedette della Guardia costiera e di Frontex con il supporto dell’aero Atr 72 delle Fiamme Gialle.

La notte tra sabato e domenica, dopo aver pattugliato in lungo e in largo le miglia marine tra Capo sperone e l’isolotto del Toro, gli uomini della Cp 869 di stanza a Carloforte, hanno recuperato il corpo senza vita di un ragazzo dall’apparente età di circa 20-25 anni e lo hanno trasportato a Sant’Antioco, nel piazzale antistante la Capitaneria di porto. La salma è ora all’obitorio del Cto a Iglesias. Un altro era stato individuato e messo in salvo poche ore dopo il naufragio del barchino, partito presumibilmente da Skikda in Algeria dove in queste ultime ore si susseguono le richieste di informazioni sui social. «C'è un’imbarcazione che si è capovolta al largo delle coste italiane. Sono stati salvati dalla Guardia Costiera italiana?» è il disperato interrogativo che arriva dall’altra parte del mare: 107 miglia marine che separano le due coste, quasi 200 chilometri di distanza interrotte a circa 16 miglia da Sant’Antioco, in un barchino sospinto da un motore 40 cavalli, fino all’avaria del motore, come dichiarato da chi invece la costa l’ha raggiunta, e con tutta probabilità, finito in fondo al mare. Mentre erano in corso le ricerche ieri sera è stata intercettata dalla motovedetta della Guardia costiere un’altra barca con a bordo nove migranti. Sono sono stati accompagnati a Sant’Antioco.

