Recuperati 40mila reperti archeologici  

Quasi 70 indagati, un arresto per detenzione di arma clandestina, quasi 40mila beni archeologici, archivistici e paleontologici per unvalore di oltre 2,5 milioni di euro recuperati. Questi alcuni dei risultati ottenuti in un anno di attività dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari.

In dodici mesi, i militari, in collaborazione con i colleghi dei vari territori, hanno effettuato 919 controlli in aree archeologiche marine e terrestri, 530 verifiche in aree tutelate da vincoli paesaggistici e monumentali, 184 ispezioni a esercizi commerciali di settore, 39 sopralluoghi per l'accertamento dello stato di sicurezza dei musei e 736 controlli su beni culturali posti in vendita attraverso le varie piattaforme di commercio digitale. Alla fine sono scattate 68 denunce per diversi reati: di queste nove per associazione per delinquere e 5 per danno del paesaggio.

Grazie al lavoro dei militari è stato possibile recuperare 37.632 reperti archeologici, di cui 35.219 numismatici, 98 antiquariali, archivistici e librari, tre paleontologici. Diverse le operazioni portate a termine come quella conclusa con una denuncia di una persone che aveva asportato barite tabularia a scaglie brune dalla Grotta di Santa Barbara di Iglesias.

