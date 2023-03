Recuperati 300 metri di reti da pesca 

Il progetto, come spiega Fabrizio Atzori, il direttore dell’Area Marina, è al giro di boa: «Siamo partiti lo scorso settembre – spiega – con una attività di rimozione che ha interessato la zona A dell’area marina, quella vietata. Tutti i rifiuti recuperati saranno smaltiti. Adesso si andrà avanti un altro anno da una parte con il monitoraggio delle zone ripulite e dall’altra con una ulteriore rimozione dei rifiuti nelle zone che sono più sensibili, in particolare punta Karalis a Serpentara. I fondali sono pieni di reti e nasse trasportate dalle correnti o risalenti a tantissimi anni fa. Nel primo caso dobbiamo capire se da qui a tre anni ci sarà un ripopolamento tale da poter dire che il problema è stato risolto». Le immersioni riprenderanno a maggio e giugno, si interromperanno a luglio e agosto e poi l’ultimo step in autunno.

Ad immergersi per recuperare le reti abbandonate il nucleo carabinieri subacquei di Cagliari, i centri di immersione autorizzati dall’Area Marina, i diving locali e l’associazione “Mari Nostru” con la collaborazione dei pescatori di Villasimius. A riemergere dalle zone coralligene (quelle interessate dall’operazione per la delicatezza e complessità dell’habitat), oltre ai trecento metri di rete anche nasse, cime e lenze che rischiavano di compromettere l’ecosistema: «Le reti da pesca – mette in evidenza Monica Montefalcone, ecologa marina dell’Università di Genova – hanno un impatto soprattutto nei confronti delle specie vulnerabili, nel punto colpito si verifica infatti un denudamento della roccia». Un impatto, per fortuna, limitato: «Grazie all’attività di rimozione – aggiunge la ricercatrice – col tempo ci sarà un recupero delle parti colpite ed un ripopolamento».

Trecentosei metri di reti da pesca “fantasma” nei fondali delle zone più belle e tutelate dell’Area Marina protetta di Capo Carbonara, in particolare tra Serpentara e l’Isola dei Cavoli. A recuperarli dallo scorso luglio ad oggi – assieme ad altri rifiuti - una task force di subacquei grazie ad un progetto finanziato con 74mila euro dalla Blu Marine Foundation (un’associazione inglese) e dalla fondazione “Capellino”. Le operazioni – le prime del genere in Sardegna – sono iniziate nel 2022 (col supporto scientifico dell’Università di Genova) e mirano al ripristino dei fondali e alla conservazione della biodiversità nelle aree marine protette.

I sub

Il parco

La scienza

La fondazione Capellino e la Blue Foundation ripristineranno anche i fondali di Capo Caccia (Alghero) e del Parco Nazionale dell’Asinara «sempre per tutelare – hanno sottolineato in una nota congiunta le due fondazioni – la biodiversità e la posidonia». Per la comunità scientifica l’ecosistema di Capo Carbonara è considerato uno dei più importanti del Mediterraneo in termini di biodiversità anche perché le praterie di posidonia offrono una serie di rifugi per numerose specie che qui hanno possibilità di riprodursi e svilupparsi.

