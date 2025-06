Recuperati 2,5 chilometri di reti da pesca e 600 nasse “fantasma” 

Oltre 2,5 chilometri di reti da pesca abbandonate con le relative nasse. Vere e proprie “trappole fantasma”, che continuano a uccidere animali marini nonostante nessuno le usi più. All’interno sono stati trovati numerosi polpi ancora vivi, immediatamente liberati in mare.

È il bilancio del progetto "Fishing for the Planet" dell'associazione sportiva ASD Blue Life Scuola Apnea Sardegna. L'intervento, coordinato dal maresciallo Fabio Previti del Nucleo subacquei dei Carabinieri di Cagliari, è iniziato alle prime luci dell'alba da Marina di Cagliari, con base operativa nel piazzale Su Siccu. Oltre 600 le trappole rimosse con la supervisione scientifica del Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’Università, guidato da Alessandro Cau. «Le reti fantasma costituiscono una grave minaccia per la fauna marina e per la sicurezza di chi pratica sport acquatici – ha detto Simone Mingoia, presidente dell'ASD Blue e referente del progetto –. Oggi abbiamo restituito al mare la sua naturale bellezza». Le reti recuperate, realizzate in nylon e polietilene, avrebbero impiegato centinaia di anni per decomporsi naturalmente, continuando a catturare indiscriminatamente specie marine anche protette e rilasciando microplastiche nell'ecosistema.

