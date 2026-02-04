VaiOnline
Sant’Antioco.
05 febbraio 2026 alle 00:33

Recuperate le campane della chiesa di Santa Maria Goretti 

Operazione maquillage per il campanile della chiesa di San Pietro a Sant’Antioco. Nella mattinata di ieri la ditta incaricata, la stessa che ha già provveduto al recupero delle campane della chiesa di Santa Maria Goretti, ha provveduto al prelievo delle campane, che saranno trasportate nei laboratori specializzati dove verranno sottoposte a un intervento di recupero e restauro. La procedura prevede un accurato lavoro di fresatura, necessario per riportare le campane alle condizioni ottimali, prima della loro ricollocazione nel campanile. Un’operazione delicata, che consentirà di preservare il concerto campanario e di garantirne la piena funzionalità. Nel frattempo anche il campanile sarà interessato da alcuni interventi di manutenzione e messa in sicurezza. In particolare, i lavori riguarderanno il castelletto, ovvero la struttura che sostiene le campane, elemento fondamentale per la stabilità dell’intero impianto. La necessità dell’intervento è emersa a seguito di un recente sopralluogo tecnico, che ha evidenziato criticità non solo legate allo stato delle campane, ma anche alla struttura del campanile stesso. Da qui la decisione di procedere con un’operazione complessiva di recupero.

RIPRODUZIONE RISERVATA

