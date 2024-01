«Recuperate l’area di via Capo Comino» 

Una vecchia porta da calcetto arrugginita ed erba incolta. Si presenta così il terreno tra via Capo Sandalo e via Capo Comino dove un tempo ci si ritrovava per tirare qualche calcio ad un pallone. C’è chi ha nostalgia e chi, la maggior parte, vorrebbe che venisse riqualificato per diventare una nuova area verde con giochi per bambini, panchine e attrezzatura per la ginnastica all’aria aperta e una zona per cani.

«È un vero peccato che sia abbandonato», afferma Maria Rita Demontis, un’abitante di via Capo Comino. «Non è una zona meno importante di tutte le altre dove hanno realizzato parchi e giardinetti. A mio avviso potrebbe essere creata un’area cani. Molti portano i loro quattro zampe in questo campetto, però c’è sempre il rischio che si trovi qualche siringa e rifiuti». È d’accordo con lei anche un altro residente, Stefano Pibiri: «Un’area cani qui ci starebbe bene, possibilmente dello stesso tipo di quella già presente in via Galilei. Qui c’è tanta gente che ne possiede uno e lo porta a passeggiare in questo terreno dove possono nascondersi insidie pericolose per gli animali». C’è persino chi vorrebbe entrambe le cose: un'area cani e uno spazio verde per i cittadini. «Uno accanto all'altro accontenterebbe tutti», osserva Caterina Mancosu. (ste. lap.)

RIPRODUZIONE RISERVATA