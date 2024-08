Recuperate 30 auto abbandonate in paese  

Successo inatteso a Gergei per la campagna di sensibilizzazione ambientale organizzata dall’amministrazione comunale per la rottamazione delle auto dismesse dai proprietari o abbandonate nelle campagne.

Un’iniziativa nata nell’ambito di un altro progetto promosso dal Municipio riguardante la pulizia delle campagna ormai effettuata di frequente.

«Proprio durante i recenti controlli nell’agro – ha spiegato il sindaco Rossano Zedda, «abbiamo notato che c’erano tante vetture abbandonate con tanto dio targa e abbiamo pensato di inviare una manifestazione di interesse».

E la risposta positiva non ha tardato ad arrivare dai cittadini di Gergei che si sono rivolti al Comune per il ritiro delle carcasse. «Abbiamo avuto tante richieste – prosegue Zedda- anche da chi era in possesso di vetture senza targa o non più marcianti».

Sono state ritirate più di trenta vetture. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA