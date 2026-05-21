Recuperate 140 tonnellate di sabbia 

Non solo alle strutture e alle attività sul lungomare. Il ciclone Harry, con le sue violente mareggiate e i forti venti, ha creato danni anche alle spiagge portando via e riversando sulle strade grosse quantità di sabbia. Sabbia che però non andrà perduta.Il Comune infatti, ha raccolto la grande quantità di sabbia depositata sui tratti di strada prima del Poetto e poi del litorale, che, una volta effettuate tutte le analisi chimico-fisiche per verificare eventuali contaminazioni, sarà rimessa al proprio posto.In totale sono già state rimosse 200 tonnellate di sabbia e circa il settanta per cento, per un totale di circa 140 tonnellate potrà tornare nella costa.

La bonifica

«Abbiamo già recuperato circa 150 tonnellate di sabbia pulita da riportare in mare», conferma la dirigente del settore Ambiente Valentina Lussu, facendo il punto sulle operazioni di bonifica e salvaguardia della costa, «e stiamo proseguendo le operazioni di prelievo con la speranza di avere ulteriori quantità di sabbia idonea».L’iter operativo segue protocolli rigidi e tracciabili per evitare qualsiasi impatto ambientale sul delicato ecosistema costiero: «La sabbia la portiamo all’Ecocentro Sardegna» precisa la dirigente, «che si occupa di effettuare la caratterizzazione come previsto dalla norma. Questo passaggio serve a controllare che la sabbia non sia contaminata da agenti esterni o idrocarburi raccolti sull'asfalto; solo i volumi risultati completamente puliti vengono progressivamente riportati in mare».

L’Ateneo

Le operazioni stanno andando avanti in stretta sinergia con il mondo scientifico, a cui si sta chiedendo supporto per gestire le operazioni di riposizionamento sull’arenile in maniera corretta. «Siamo in contatto con l’Università di Cagliari» dice ancora Lussu, «che ha già concluso lo studio tecnico specifico sul Poetto per la ricollocazione dei cumuli. Adesso gli esperti effettueranno lo stesso studio anche per la zona di Sant’Andrea. Tutto verrà sistemato nella maniera corretta e nel pieno rispetto dell'ambiente».

I danni

Purtroppo il ciclone Harry ha lasciato ferite profonde anche nella costa quartese. Compreso l’accumulo di canne che si erano riversate dal Rio Su Pau al mare, nella zona sempre tra Sant’Andrea e Santa Luria. Anche in questo caso era cominciata la rimozione delle canne che erano state poi accumulate nelle lottizzazioni in attesa del ritiro. Le mareggiate e il forte vento avevano poi fatto depositare sugli arenili una grandissima quantità di alghe, soprattutto nella spiaggia di Margine Rosso sotto la ringhiera. Il forte maestrale dei giorni scorsi ha però parzialmente ripulito le spiagge.

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