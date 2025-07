Recuperata una testa in terracotta di epoca romana 

L’hanno recuparata i palombari del Comsubin, reparto d’élite della Marina militare: giaceva sui fondali marini vicino all’isolotto del Coltellazzo, avvolta in una rete da pesca. Il mare di Pula ha restituito una testa in terracotta di età romana, rimasta sommersa per secoli. Era avvolta nei resti di una rete di pesca.

Il reperto, raffigurante un giovane, è stato messo in sicurezza dai palombari del Nucleo Sdai e consegnato alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per i necessari interventi di conservazione.

“Un ritrovamento importante – scrive la Marina militare dando la notizia sui suoi canali social – che arricchisce il patrimonio archeologico dell’area e testimonia l’impegno della Marina per la tutela del nostro mare e della nostra storia”.

Certamente un reperto significativo, legato alla presenza dell’importante insediamento di Nora, e una bella sorpresa: di solito i recuperi, in quella zona, riguardano ordigni risalenti alla seconda guerra mondiale. Stavolta, invece, arriva questo suggestivo ritratto di ragazzo che ora andrà studiato, datato e, si spera, esposto per poter essere ammirato.

