Recuperata la boa spiaggiata da mesi davanti a Portu Maga 

Si sono conclusi i lavori di rimozione di una boa di delimitazione della Penisola del Sinis che dallo scorso agosto era spiaggiata sulla Costa Verde, nella località di Portu Maga. Il recupero e la rimozione della struttura sono stati effettuati grazie alla sinergia tra il Comune di Arbus e gli operatori dell’Area marina protetta, mentre la Capitaneria di porto di Oristano, guidata dal comandante Federico Pucci, ha coordinato le operazioni di rimorchio e di trasporto con una motovedetta fino al porto, dove verrà smaltita presso un sito autorizzato.

«Durante la rimozione – comunicano i responsabili dell’Area marina – una parte della catena della boa, incastrata sotto la sabbia, è stata tagliata: non rappresenta alcun pericolo per la sicurezza dei fruitori della spiaggia essendo ad almeno un metro di profondità. Qualora fosse riportata in superficie, interverremo subito». Soddisfatto il sindaco, Paolo Salis: «Dopo diversi solleciti (fino al preavviso di inviare una nota in Prefettura) ecco eliminato il pericolo che l’ospite indesiderato presentava dalle sue sporgenze ferrose, arrugginite e taglienti».

Due interrogazioni sono state presentate per chiedere la rimozione della boa: una del consigliere di minoranza, Agostino Pilia, e l’altra del deputato, Gianni Lampis, al ministero dell’Ambiente da cui era arrivato l’impegno a intervenire prima dell’avvio della stagione turistica. (s. r. )

