Per battere lo spopolamento nell’Isola bisogna recuperare la speranza e anche pensare che nessuno debba abdicare al diritto di voto, per evitare che la politica diventi potere di pochi. Sono le parole del cardinale Matteo Zuppi, presidente dei vescovi italiani, che domani sarà a Cagliari. E racconta anche come è nata la sua vocazione, nella Comunità di Sant’Egidio, oltre a parlare di intelligenza artificiale ed etica nel giornalismo.

a pagina 9