Recupera il cane ma crolla il tetto: donna in ospedale 

Un tonfo secco e poi i lamenti provenienti dall’interno di un garage. Quindi l’allarme lanciato dalla vicina di casa. È successo ieri mattina poco prima delle 8 a Nuoro dove una 58enne è rimasta ferita a causa del cedimento di una tettoia della sua casa.

L’incidente si è verificato in uno stabile in via Toscana, davanti all’istituto tecnico commerciale. La donna probabilmente stava passando sopra il tetto del garage per recuperare gli escrementi del suo cagnolino che era finito sopra. La tettoia era accessibile dal primo piano dello stabile, ma questa ha ceduto improvvisamente. La copertura, fatta in eternit, non ha retto al peso della donna ed è crollata.

La donna è caduta pesantemente da un’altezza di crica tre metri all’interno del garage rimanendo ferita e intrappolata. A chiamare i soccorsi è stata la vicina di casa che ha sentito il rumore secco del cedimento e poi dei lamenti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che, non trovando nessuno con le chiavi del garage, hanno lavorato per forzare la serranda e raggiungere così la poveretta per poi consegnarla ai sanitari che l’hanno portata in ospedale. La donna ha riportato vari traumi ma fortunatamente è fuori pericolo.

