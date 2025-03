Sport, amicizia e un no alla violenza sulle donne. C’era tutto questo, ieri alla SoloWomenRun, la corsa non competitiva che ha tinto di rosa il centro di Cagliari. L’ottava edizione è stata quella dei record: hanno corso o camminato 14.500 donne provenienti da mezza Sardegna. Ed è sempre la corsa il modo scelto da una 45enne di Sadali per fronteggiare la sclerosi multipla.

