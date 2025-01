Record d’iscritti nelle scuole cittadine 

L’esodo è finito. Sono lontani i tempi in cui gli studenti quartesi sceglievano in massa le scuole superiori di Cagliari e hinterland per continuare il loro ciclo di studi. Adesso succede il contrario e nei licei e nell’istituto tecnico commerciale, arrivano anche dal capoluogo oltre che dal circondario.

Scuole al top

Un’inversione di tendenza figlia dell’aumento dell’offerta formativa ma anche del fatto che gli ex quartieri dormitorio, come Pitz’e Serra, ora sono ricchi di servizi. E i numeri sono confortanti. Tra liceo classico, artistico, scientifico e istituto tecnico commerciale si viaggia su una media di 900 studenti per istituto, alcune scuole hanno raggiunto anche il limite della capienza. Cifre incoraggianti nonostante il calo demografico e il dimensionamento scolastico.

Il liceo classico, linguistico e delle scienze umane Motzo in viale Colombo ha attualmente circa 900 studenti iscritti. «Che è il numero previsto dalla legge», spiega il dirigente scolastico Massimo Mocci, «non ci sono cioè spazi per accoglierne di più. Oggi gli studenti quartesi non vanno più fuori dalla città. La nostra scuola si è costruita una certa reputazione, abbiamo anche un indirizzo di eccellenza che è l’Esabac che dà il doppio diploma ovvero la maturità linguistica e il diploma di scuola superiore francese. Qui tutti gli studenti trovano accoglienza e inclusività».

La periferia

Dal centro a Pitz’e Serra, il liceo classico insieme all’artistico (che ha sede in via Monsignor Angioni), contano in totale 955 iscritti. Di cui: 562 allo scientifico divisi tra nuovo ordinamento e scienze applicate, 305 al liceo artistico e 88 al liceo artistico serale.

«Per quanto riguarda l’artistico» spiega il dirigente Giovanni Gugliotta, «in via Monsignor Angioni siamo al massimo della capienza con 19 classi del corso diurno per 4 indirizzi diversi. A queste si aggiungono 5 classi del serale». Allo scientifico invece le classi sono 31. «Oltre ai quartesi abbiamo studenti che arrivano da Settimo, Sinnai, Selargius e Cagliari. Il calo demografico è generalizzato ma per fortuna siamo riusciti a tenere un certo numero di iscritti». Come quelli dell’istituto tecnico Levi, sempre a Pitz’e Serra dove gli alunni sono poco meno di 900. «Abbiamo registrato un aumento nell’indirizzo tecnologico» dice il dirigente Massimo Siddi, <e una flessione in quello economico». Ad andare forte invece, «è l’indirizzo chimico elettronico dove abbiamo molte ragazze: abbiamo il 60 per cento degli iscritti che prende almeno due bus per arrivare a scuola».

