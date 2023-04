Record di visitatori per la sagra numero 664 del santo patrono 

Con la benedizione del cardinale Arrigo Miglio, si chiude il momento religioso più importante della festa di Sant’Antioco Martire giunta alla sua 664esima edizione. L’importante momento di preghiera nella messa in Basilica prima e durante la processione con il simulacro e le reliquie del martire Antioco poi, anche quest’anno hanno dato vita all’importante momento di preghiera e devozione. La sfilata folkloristica che ha preceduto la processione, quest’anno è stata particolarmente rappresentativa perché composta dai gruppi provenienti da tutti i centri che sono sede vescovile in Sardegna e dalle località dove esistono luoghi di culto a lui dedicati. A seguire il simulacro numerosi i sindaci e i rappresentanti istituzionali. Tra sermoni religiosi e slogan della festa infatti, tutto si concentra sul martire primo evangelizzatore della cristianità nell’isola. Boom di presenze sin dalla prima serata. In chiusura, affollatissimo concerto di Piero Marras e fuochi d’artificio. Oggi invece, le sante messe saranno officiate all’interno delle catacombe, nella tomba del martire Antioco (alle 8 alle 9.30 e alle 11 al mattino, alle 18 quella serale). I festeggiamenti civili invece prevedono il dj set alle 15 in piazza Ferralasco e a seguire, alle 17 i “Gemelli Diversi” in concerto.

