Record di presenze per “su fogadoni” di San Biagio 

«Un bellissimo lavoro di gruppo, tanto entusiasmo e la forza della condivisione delle idee». Così l’assessora alla cultura, Elisabetta Contini, commenta le due giornate che hanno animato la città in occasione de “Sa candelora e su fogadoni de Santu Brai”.

«Dopo anni di lavoro i piccoli semini gettati cominciano a dare frutti – prosegue l’assessora -. Sono contenta soprattutto perché a mettersi in gioco in prima persona sono stati soprattutto due giovani con cui, insieme al consigliere Simone Santabarbara, abbiamo iniziato una piacevole collaborazione fatta di cultura, tradizioni e non solo».

Il fuoco, i balli tradizionali e la favata, tradizioni che rischiavano di sparire, lasciando una flebile traccia sono così rinati grazie all’associazione Su Beranu, rappresentata da Kekko Masala e Alessio Carnevale e alla Pro Loco. Ma anche grazie alla disponibilità di don Elvio Puddu, parroco di San Giorgio. «Per l’amministrazione è stato un bel lavoro di squadra che ha coinvolto l’assessorato alla cultura, il cantiere comunale e la polizia municipale con gli assessori Walter Caredda e Cristian Mereu. Un progetto condiviso con l’intera maggioranza che fin da subito ha sposato con entusiasmo l’idea di rispolverare vecchie usanze», conclude Contini.

