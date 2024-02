Record di presenze in Consiglio comunale 

Quando ormai sono passati quasi due anni e mezzo dal suo insediamento il Consiglio comunale di Carbonia registra un indice di presenze molto alto.

I dati

Contando le convocazioni a partire dalla data dell’insediamento avvenuto il 5 novembre 2011 e sino al 31 dicembre 2023 il totale delle sedute è 48. Calcolando la presenza di ogni consigliere a ciascuna seduta e dividendo il totale per il numero dei componenti, la frequenza media è pari al 90,75 per cento. Stando ai dati forniti dagli uffici comunali, sfogliando la classifica al primo posto si posizionano il presidente del Consiglio Federico Fantinel e i consiglieri Gianluca Arru e Luca Grussu che non sono mancati una sola volta. Subito dopo, con una sola assenza troviamo Alberto Pili e Ivonne Fraternale seguiti da Giacomo Guadagnini, Diego Fronterrè e Gianluca Lai con 2 assenze. Continuando a scorrere con 45 presenze su 48 troviamo Pino Giganti e Alessia Cadoni e subito dopo con 44 presenze Antonio Caggiari e Giacomo Floris. Guardando ancora il registro delle presenze, hanno preso parte a 43 sedute Valentina Diaferia, Luca Pizzuto, Rita Vincis e Beppe Vella, seguiti con 42 presenza da Matteo Sestu e dal sindaco Pietro Morittu. Arrivando agli ultimi tre posti in classifica troviamo a 41 presenze Monica Atzori, Daniela Garau, Nino Spanu e Sandro Mereu, seguiti con 8 assenze su 48 da Caria Manuela e Caria Silvia e in fondo alla classifica Daniele Mele con 35 presenze. Va ricordato che in molte occasioni i consiglieri hanno giustificato l’assenza per motivi di lavoro, salute o impegni istituzionali.

I gruppi

Spostando l’attenzione sui gruppi consiliari si nota che ad avere la partecipazione più alta è quello composto dagli eletti del Pd con una media del 97,22 per cento seguito dai 5 stelle, con un solo eletto, con il 95,83. Sul gradino più basso del podio gli eletti di Carbonia Avanti con il 94,17 mentre il cucchiaio di legno va ai componenti della lista Pietro Morittu sindaco con il 93,05. A seguire Ora x Carbonia, 91,66, Uniti per rinascere, 90,62, Articolo uno (oggi Sinistra Futura), 87,5, Sviluppo e ambiente, 86,45, e infine il gruppo misto, 81,25. Per il presidente Fantinel «il totale complessivo della partecipazione è un risultato importante che dimostra la voglia dei consiglieri di contribuire all’attività politica della città. Un riconoscimento importante va dato anche alla partecipazione alle commissioni consiliari che da qualche tempo a questa parte stanno contribuendo alla predisposizione di proposte di delibera da sottoporre al voto del Consiglio». Dal punto di vista economico per il 2021 e 2022, non considerando il sindaco e il presidente del Consiglio, le sedute sono costate circa 12mila euro. Più complesso fare il calcolo per il 2023 dato che sino a febbraio il costo lordo del gettone era di 19,80 euro ed è poi passato a 57,60 euro: la cifra dovrebbe assestarsi intorno al 2o mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA